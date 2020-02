La publicación de la obra más reciente de la autora Marta del Orbe, llamada: “La otra cara del sueño americano”, muestra que, muchas veces la vida llena de dolor a las personas, y Marta, de una manera sutil relata sus experiencias cercanas y lejanas, las cuales, se someten aquellos que buscan el tan anhelado sueño americano.

La autora nacida en República Dominicana, Marta del Obre, Cuando era adolescente, emigró a los Estados Unidos en los años setenta. Llegó al condado de Brooklyn donde vivió etapas notables de su vida.

La autora de esta maravillosa obra literaria, Marta Del Orbe, nos comenta un poco acerca de su libro: “Nacido en la profundidad del silencio de los gritos ahogados que producen sollozos de lamentos, por el alto precio pagado con aquella moneda tallada en el rostro del dolor, en la desolación de aquellos que desafían caminos turbulentos, en los clamores no escuchados y los arrepentimientos no perdonados, hicieron brotar las palabras. Estados Unidos, país que presume de la fortuna de estos sueños diciendo, que todos pueden comenzar desde abajo y llegar a la cima; sin embargo, hay otra realidad, muchos comienzan desde abajo y se quedan rezagados o caen más bajo. El sueño americano con frecuencia es grajeado y narrado sobre las pesadillas de aquellos que, obligados o no, renuncian a su propio bienestar para allanar caminos a los que siguen detrás, pagando con lágrimas al recibir aquellos golpes que esculpen con dolor el corazón. La responsabilidad llega a su límite cuando invade los predios de la generosidad. El sueño americano no solo traspasa los límites de las expectativas, sino que pone en riesgo la vida y el bienestar de muchos”.