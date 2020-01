Una de las bandas españolas más internacionales, anunció este lunes una extensa gira por Estados Unidos, que incluye ciudades como San Francisco, Nueva York, Washington, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Atlanta y Phoenix, entre otras ciudades.

La prestigiosa banda, ha sido ganadora de numerosos galardones como Grammy Latino, MTV Europe Music Award, MTV Video Music Awards Latinoamérica, Premios Lo Nuestro y Viña del Mar, los conciertos serán producidos por Frederick Meléndez, presidente de AGTE LIVE, una compañía que se afianza en las giras de artistas latinos y españoles en EEUU.

Están son las primeras fechas confirmadas:

Mayo

12 – Los Ángeles, The Wiltern Theatre

13 – Sacramento, Ace of Spades

14 – San Francisco, The Fillmore

17 – San Diego, House of Blues

19 – Las Vegas, House of Blues

21 – Denver, Summit

23 – Phoenix, The Van Buren

24 – Houston, House of Blues

27 – Dallas, House of Blues

28 – San Antonio, Aztec Theatre

30 – McAllen, Mac Allen Perfoming Arts

Las entradas estarán a la venta a partir de este martes 28 de enero en www.livenation.com en PRE-SALE, con el código MEMORIES. Y en www.ticketmaster.com en PRE-SALE, con el código OREJA.