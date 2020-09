La tormenta tropical Beta llegó la noche de ayer a unos 8 kilómetros al norte de Port OÇonnor, Texas, y está presentó vientos máximos sostenidos de 72k km/h (45 mph) los cuales se han debilitado los últimos días en su lento avance hacia la costa, así lo informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés)

Según el investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, Phil Klotzbach: Beta fue la novena tormenta con nombre que llega a la costa continental estadounidense este año, igualando el récord de 1916.

Aún se tiene duda de cuanta lluvia arrojará Beta en las zonas que han sido golpeadas por otros meteoros, “Esta es probablemente la parte más incierta del pronóstico” expresó Dan Reilly, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología en la oficina de Houston-Galveston.

Además, se espera que en los próximos días se espera que Beta avance hacia el noreste a lo largo de la costa texana, convertida en depresión para cuando llegue el día de mañana a Houston-Galveston.

Tropical Storm #Beta Advisory 19A: Beta Expected to Stall Inland Over Texas Today. Heavy Rains Continue Over Portions of the Middle and Upper Texas Coast. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 22, 2020