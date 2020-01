Ante los terribles incendios que han asolado diversas partes de Australia, el gobierno del estado de Nueva Gales del Sur implementa un operativo con el que se busca ofrecer alimento al marsupial llamado wallaby cola cepillo de las rocas y a otros animales.

Operation Rock Wallaby 🦘- #NPWS staff today dropped thousands of kgs of food (Mostly sweet potato and carrots) for our Brush-tailed Rock-wallaby colonies across NSW 🥕🥕 #bushfires pic.twitter.com/ZBN0MSLZei

— Matt Kean MP (@Matt_KeanMP) January 11, 2020