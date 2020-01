Las costas de California deben mantenerse en alerta debido a las mareas “Rey”

Las costas de California sufrirán el impacto de un fenómeno astronómico que ubica al sol y a la luna en su punto más cercano a la Tierra, como resultado de estos cambios en las fuerzas gravitacionales se hará evidente en las llamadas mareas “Rey”.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó que la marea alta provocará que el nivel del mar suba se eleve por encima de los seis pies de altura, por lo que se pueden registrar inundaciones en los senderos costeros, caminos y pasos a desnivel de las zonas más cercanas al agua.

En zonas como el Embarcadero de San Francisco, las aguas del Pacífico alcanzarán 6.7 pies (alrededor de 2 metros) por encima de su nivel habitual, de acuerdo con los pronósticos de la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera.

Largest swells will occur during low tide this evening for our No. waters (Buoy 13 and 26). Swells over our So. waters (Buoy 42 and 28) will not match up with Sun. high tide either. Therefore no coastal flooding due to King Tides is anticipated during this High Surf event. #cawx pic.twitter.com/9KbFk5qhzU

