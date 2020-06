Las economías de América Latina sufrirán una contracción más estruendosa de lo anticipado este año debido a la pandemia de COVID19, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

The #COVID19 pandemic has had a more negative impact than anticipated, and the recovery is projected to be more gradual amidst a lot of uncertainty. What can countries do? #WEO https://t.co/WpXSzg9YxA pic.twitter.com/8o1yaZDHCu

— IMF (@IMFNews) June 24, 2020