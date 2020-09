El Departamento del Sheriff de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés), ofreció ayer la recompensa de $100,000 dólares a aquellas personas que den información para el arresto del sospechoso de disparar a dos agentes en Compton, California.

LASD ha posteado el video de seguridad donde muestra como una persona va caminando hacia el lado del pasajero de un vehículo de la patrulla que estaba estacionado, abre fuego y luego escapa, el ataque ocurrió el sábado 12 de septiembre frente a la estación de metro Blue Line en el número 275 de N. Willowbrook Ave.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020