Por medio de un espacio virtual Let’s Do It El Salvador realiza el lanzamiento del Día Mundial De Limpieza que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre junto a sus aliados Movistar El Salvador, Termoencogibles, Unión Europea en El Salvador y Davivienda El Salvador

El Salvador y el mundo entero se encuentran ante las puertas de una década decisiva, clave para proteger la vida en el planeta, diez años de oportunidades para evolucionar como especie humana, con una mayor consciencia sobre cómo las decisiones individuales impactan al colectivo hasta retornar de nuevo al individuo; y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible con todos los entornos que se necesitan para vivir.

La directora de Let ‘s Do It El Salvador, Alejandra Rivera invita a las personas a ser parte de esta campaña que tiene cuatro actividades: reciclaje, reforestación, limpieza digital y limpieza mental, “de esta manera los salvadoreños darán un paso a reconstruirnos y actuar con esfuerzos sólidos para crear una nueva realidad”.

El 19 de septiembre en celebración del día mundial de la limpieza Let’s Do It El Salvador y sus aliados estarán recolectando residuos para reciclar en tres centros de acopio ubicados en: Torre Futura, Texaco Merliot y Puma Madreselva, estos estarán habilitados desde las 9 am a las 4 pm.

El embajador de la Unión Europea, Andreu Bassols, expresó que “por medio de la campaña #EUBeachCleanup nos unimos al día mundial de la limpieza, una estrategia clave para combatir la basura marina, es necesario detenerla desde la fuente, usando menos y reciclando más, la limpieza es muy importante“.

De igual manera se hizo el llamado a realizar una limpieza virtual eliminando aquella información no indispensable, liberando la nube, borrando app que se utilizan, fotos duplicadas y correos antiguos ya que la huella de carbono de los dispositivos, internet y los sistemas que los respaldan representan aproximadamente 3,7% de las emisiones globales.