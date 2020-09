Entre 2018 y 2019 se recolectaron más de 90 toneladas de residuos, gracias a la participación 5,800 voluntarios.

El Día Mundial de Limpieza es una jornada en la que 163 países se unen el mismo día para tomar acción a la problemática global de desechos, limpiando comunidades, parques, bosques y playas. Miles de comunidades actúan como una sola, creando una poderosa «ola verde» de limpiezas que se extenderá desde Fiji hasta Hawái y durará 36 horas.

El Salvador es uno de los países que participa en esta acción global, en 2018 El Salvador recolectó 16,000 lb de residuos, en 27 eventos de limpieza con la participación de 1,400 voluntarios y en la edición 2019 se recolectaron 84.5 toneladas de residuos en 92 eventos de limpieza y más de 4,400 voluntarios.

Este año, ante las medidas de bioseguridad generadas por COVID19, la tercera edición del Día Mundial de Limpieza para El Salvador se realizará el 19 de septiembre y se concentrará en la acción más grande de reciclaje en el país, invitando a voluntarios y familias a clasificar residuos y poder entregarlos en diferentes centros de acopio organizados por Let´s do it El Salvador, de esta forma prevenimos la mala disposición de desechos y sumamos familias en un compromiso de gestión de residuos desde el origen.

La clasificación de residuos para esta edición comprende 6 tipos de materiales, entre ellos desechos electrónicos, plástico, vidrio, papel y cartón, aluminio y aceite de cocina.

En El Salvador, cada día se generan aproximadamente más de 3,500 toneladas de residuos y más de 400 toneladas no son dispuestas adecuadamente, sino que se extravían en diferentes espacios de nuestro país, con el potencial de afectar a más de algún salvadoreño ya sea desde la contaminación del suelo, agua o generando problemáticas de movilidad urbana y rural.

https://www.instagram.com/p/CFTdJG5BEZy/

El Día Mundial de Limpieza es organizado por Let´s do it World, una ONG que busca empoderar a líderes comunitarios y que no solo se esfuerza en recoger desechos, sino también crear conciencia sobre cómo todas las personas somos responsables de la crisis climática global y de aportar a una solución, impulsar el cambio de comportamiento hacia un menor consumo e inducir a las empresas, organizaciones y gobiernos a adoptar políticas ambientales más sostenibles.

“Nuestra meta como organización es lograr que un día no sea necesario limpiar espacios, sino que siempre estén limpios y para ello vemos la gran oportunidad de esta edición para empezar desde casa, cerrando las fugas de residuos al no ser dispuestos adecuadamente”, enfatizó Alejandra Rivera, Directora Ejecutiva de Let´s do it El Salvador.

Agregó que después del 19 de septiembre 2020 la organización dará seguimiento a comunidades para brindar apoyo en la gestión de residuos por medio del Plan Mantener Limpio, al que puedan sumarse todos los actores de la sociedad y trabajar juntos por un mismo fin.