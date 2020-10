La ONG Little Free Library® (LFL), junto a Colle McVoy, presenta Read in Color™ (Leer en color), una iniciativa que trae libros diversos a las cajas para compartir libros de LFL en todo el mundo.

“Leer en color” distribuirá libros que proveen perspectivas sobre el racismo y la justicia social, celebran las voces BIPOC y LGBTQ+, e incorporan experiencias de todas las identidades para todos los lectores.

«Little Free Library cree que todos deberían poder verse a sí mismos en las páginas de un libro», comentó el director ejecutivo de LFL, Greig Metzger. «También creemos que tomar conciencia de distintas experiencias de vida puede ayudar a derribar barreras y nutrir un entendimiento más profundo de las inequidades de nuestra sociedad».

«Como filipino estadounidense de primera generación, durante toda mi vida he amado los libros, pero rara vez me vi reflejada en ellos. Estoy orgullosa de que Little Free Library apunte llegar a los lectores y conectar a las comunidades de una forma tan significativa con el programa Read in Color», expresó Anita Merina, jefa de la junta nacional de LFL.

Aseguran que luego del asesinato de George Floyd en Mineápolis, no muy lejos de la oficina de Little Free Library en Hudson, Wisconsin, la organización se comprometió a hacer más para generar conciencia.

LFL dijo que establecerá nuevas pequeñas bibliotecas llenas de libros culturalmente relevantes en comunidades con altas necesidades. Se encuentran disponibles para todos los lectores listas de libros que representan a las comunidades afroamericanas, indígenas, isleñas asiáticas y del Pacífico, latinas, musulmanas y LGBTQ.

LFL anticipa la distribución de 5,000 libros en las Ciudades Gemelas, seguida de más ciudades. Además, hará la adquisición de libros de tiendas independientes, incluyendo Black Garnet Books, la única tienda de libros de Minesota, cuyos dueños son afroamericanos. También trabajarán de forma directa con editores como HMH, que donó cientos de libros para la distribución.

Con más de 100,000 Little Free Libraries en ubicaciones urbanas, suburbanas y rurales en todos los 50 Estados Unidos y más allá, LFL cree que Read in Color ayudará a amplificar las voces diversas en la comunidad.