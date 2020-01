Una fuerte tormenta de nieve y lluvia afecta al oeste de Estados Unidos, mientras otro frente frío sigue descargando nieve y posiblemente hielo hoy desde el norte de las Planicies hasta el nordeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés).

“La actividad en el Pacífico noroccidental continuará durante el día mientras se aproxima otro potente sistema de baja presión”, señaló el NWS. Estas condiciones producirán nevadas fuertes en Cascades con acumulación de hasta 610 milímetros.

Winter Weather Advisories in effect for the mountains of SBA/Ventura/LA Counties Thursday into Thursday evening due to accumulating snow and S-SW winds gusting to 50 mph. Travel could be difficult with potential road closures in local mountains, #LAWeather #cawx #Socal pic.twitter.com/gwjryCSwnm

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) January 16, 2020