Los Ángeles refuerzan su seguridad tras amenaza de Irán

La policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff del condado han aumentado la vigilancia del lugar, asimismo están pendientes de los acontecimientos del Medio oriente, luego del ataque aéreo en Bagdad que mató a un alto comandante militar iraní.

Pese a que las autoridades de Los Ángeles consideran que aún no hay una amenaza oficial, se ha incrementado la vigilancia. “Casi todas las nacionalidades del mundo se pueden encontrar en el condado de Los Ángeles”, dijo el sheriff Alex Villanueva en un comunicado, y agregó “mantener seguros a todos los residentes y visitantes siempre es una prioridad. Nosotros, en el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, somos conscientes de los acontecimientos que se desarrollan en el Medio Oriente”.

Nearly all nationalities can be found in @countyofLA. Keeping residents/visitors safe is a top priority. We at @LASDHQ are aware of the unfolding events in the Middle East.

At this time, there are no specific credible threats to the Los Angeles area.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 3, 2020