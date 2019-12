Los Ángeles se encuentra oficialmente en su temporada de invierno

Ya dio inicio el comienzo oficial del invierno, y el clima de Los Ángeles estará lluvioso y posiblemente traerá nieve en las montañas cercanas, además de otro sistema de tormentas invernales para finales del día de Navidad, según los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronostica que llegue un “patrón de clima inestable” (básicamente cuando las condiciones del sistema de presión en la atmósfera hacen que sea posible que llueva) el domingo, con hasta una pulgada de lluvia durante la noche, y cerca de 2 pulgadas de lluvia en las montañas.

We have a wet and snowy holiday week in store for #SoCal. Look for wet weather Sun-Mon and again Wed-Fri, with mountain snow. Stay tuned for details on when snow will affect mountain passes! #CAwx #LArain #LAsnow pic.twitter.com/g7gvFqKtzz

— NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) December 22, 2019