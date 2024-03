Los de mejicanos y las ardillas comparten la cima

Las academias de Zacamil, Agabeisi y el Colegio Dominico-Santa Ana ganaron sus respectivos encuentros de la segunda fecha del campeonato nacional Infantil AA, para jugadores de 11 y 12 años; torneo organizado por la Federación Salvadoreña de Béisbol (Fedebeis), con el respaldo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES).

Zacamil derrotó 20 carreras por 3 a Bengoa; Agabeisi (La Libertad) ganó también de visitante 18 por 3 a Meanguera del Golfo (La Unión); mientras que el Colegio Dominico (Santa Ana) se impuso 15 rayitas por 5 a Soyapango.

Con los resultados, Zacamil y Agabeisi comparten la punta de la tabla clasificatoria con récord de 2-0. Le siguen muy de cerca el Colegio Dominico y Meanguera del Golfo con balance de 1-1. Soyapango y Bengoa están en la parte de abajo de standing con 0-2.

En el diamante del “Bengoita” del Complejo Saturnino Bengoa, la novena de Zacamil se llevó su segundo triunfo de la semana al vencer a los de casa 20 por 3. En duelo de abridores debutantes, Alexis Reyes se llevó la victoria, mientras que Ulises Rivas cargó con el revés.

A la ofensiva destacaron por los ganadores Diego Reyes (3-2) y Ludwik Domínguez (2-2, triple). “Me siento muy bien ya que di un par de hits y pude remolcar varias carreras, Todos los chicos contribuyeron con esta victoria”, comentó Domínguez.

En el oriente del país, las ardillas de Agabeisi derrotaron 18 carreras por 3 a Meanguera del Golfo, en el estadio Cyril Errington de La Unión. Edwin Calderón fue el lanzador ganador, mientras Javier Alfaro cargó con el revés.

Los más destacados al bate fueron Alejando Hernández (4-3, 2 CA y 4 CI) y Edwin Calderón (3-2, CA y 3 CI).

El tercer compromiso de la fecha se tradujo en un triunfo del Colegio Dominico/ Santa Ana 15 anotaciones por 5 de Soyapango, encuentro escenificado en el Estadio Jorge Elías Bahaia de la Ciudadela Don Bosco. Los occidentales fueron home club en este desafío. Jefferson Ruano fue el pitcher ganador y Alexander Sánchez el derrotado.

Santiago Olmedo ligó dos sencillos y un triple, con cuatro impulsadas. Adiel Márquez también triplicó: doble y par de sencillos, con dos remolques, ambos jugadores de la novena de Santa Ana.

La tercera fecha del campeonato Infantil AA se jugará el próximo sábado 23 de marzo con los duelos: Agabeisi vs Zacamil, Bengoa vs Colegio Dominico/ Santa Ana y Meanguera del Golfo vs Soyapango.

Line Score

Sábado 16 de marzo de 2024

Complejo Bengoa

Equipo C H E Zacamil 20 7 1 Bengoa 3 1 2

Pitcher ganador: Alexis Reyes

Pitcher perdedor: Ulises Rivas

Complejo Estadio Jorge Elías Bahaia

Equipo C H E Soyapango 5 5 3 C.Dominico/ Santa Ana 15 10 2

Pitcher ganador: Jefferson Ruano

Pitcher perdedor: Alexander Sánchez

Estadio Cyril Errington

Equipo C H E Agabeisi 18 10 1 Meanguera 3 1 8

Pitcher ganador: Edwin Calderón

Pitcher perdedor: Javier Alfaro

Resultados

FECHA RESULTADOS Sábado 9/3/24 Bengoa 1-16 Agabeisi Sábado 9/3/24 Soyapango 14-16 Meanguera Miércoles 13/3/24 Zacamil 15-8 C. Dominico/ Santa Ana Sábado 16/3/24 Soyapango 5-15 Dominico/ Santa Ana Sábado 16/3/24 Agabeisi 18-3 Meanguera Sábado 16/3/24 Zacamil 20-3 Bengoa

EQUIPO JUEGOS GANADOS PERDIDOS DIFERENCIA Agabeisi 2 2 0 – Zacamil 2 2 0 – Santa Ana 2 1 1 1.0 Meanguera 2 1 1 1.0 Soyapango 2 0 2 2.0 Bengoa 2 0 3 2.0

