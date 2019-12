Los vídeos más vistos, comentados y buscados en YouTube del 2019

La plataforma de YouTube dio a conocer cuáles fueron sus vídeos más exitosos del 2019, tomando en cuenta el número de vistas, me gusta, comentarios y búsquedas.

En el primer lugar, se encuentra un vídeo del influencer de belleza, James Charles: No More Lies

2 First We Feast – Gordon Ramsay Savagely Critiques Spicy Wings | Hot Ones

3 Shane Dawson – Investigating Conspiracies with Shane Dawson

4 MrBeast – I Bought Everything In A Store – Challenge

5 Gillette – We Believe: The Best Men Can Be | Gillette (Short Film)

6 DAZN USA – HIGHLIGHTS | Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.

7 Jeffree Star – Kylie Skin Review with Shane Dawson

8 Breakfast Club Power 105.1 FM – Soulja Boy Drags Tyga, Drake, Kanye West & Reclaims The Best Comeback Of 2018

9 Saturday Night Live – R. Kelly Interview Cold Open – SNL

10 TheOdd1sOut – The Spiders and the Bees

Fuente: La Opinión