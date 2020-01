Manifestantes y cuerpos de seguridad de Hong Kong se enfrentan

La policía de Hong Kong, suspendió la manifestación que se pretendía realizar en las calles, lo que generó un enfrentamiento entre agentes de los cuerpos de seguridad y algunos participantes de las protestas.

“En los últimos meses nos hemos preocupado, de corazón, por la situación que se vive en Hong Kong. Sin un ambiente armonioso y estable, ¿cómo puede la gente vivir en paz y disfrutar de su trabajo? Deseo, sinceramente, lo mejor para Hong Kong y para nuestros compatriotas de Hong Kong”, afirma Xi Jinping, presidente de China.

Por otro lado, los manifestantes piden al Gobierno la retirada de la ley de extradición a China, una investigación independiente sobre la brutalidad policial a la hora de reprimir las protestas, amnistía para más de 6 mil y el sufragio universal para elegir al jefe del Ejecutivo local.

"We must persist this fight…

When victory comes,

we shall gather at the dawn."

Keep our commitment, stand as one!

——2020 New Year Rally Declaration

【毋忘承諾,並肩同行】

——民陣元旦大遊行宣言

January 1, 2020