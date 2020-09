March of Dimes, publicó un nuevo informe titulado Nowhere to Go: Maternity Care Deserts Across the U.S. (Ningún lugar donde ir: Desiertos de atención en maternidad en todo EE. UU.) El informe, publicado con el apoyo de algunos aliados que forman parte del portafolio de marcas de Enfa (RB) a través de nuestra iniciativa conjunta Better Starts for All, detalla cómo siete millones de mujeres estadounidenses en edad fértil, 35 por ciento de las cuales son de color, vive en condados sin acceso o con acceso severamente limitado a la atención en maternidad, necesaria allí donde nacen 500.000 bebés cada año.

Más de dos millones de mujeres viven en condados desérticos donde no hay atención maternidad, lo cual provoca brechas adicionales en el sistema de salud. Viven sin poder acceder a una atención habitual y de calidad, estas madres y estos bebés enfrentan mayores riesgos de experimentar complicaciones serias para la salud, que podrían llegar a la mortalidad y morbilidad materna e infantil como bajo peso al nacer o parto prematuro.

El presidente y CEO de March of Dimes, Stacey D. Stewart, afirmó: «Los desiertos de atención en maternidad exponen los problemas serios, y en ocasiones mortales, que se pueden presentar por la falta de atención para las madres y los bebés»

Además , agregó: «Esta situación es inaceptable, en especial si tenemos en cuenta que la COVID-19 aumentó la presión sobre nuestro sistema de salud y ha forzado potencialmente el cierre de varias salas de maternidad. Tenemos que trabajar para cerrar las brechas que existen en el sistema de salud de nuestro país, y encontrar soluciones reales para estas siete millones de mujeres que no cuentan con acceso pleno al servicio».

El informe de 2020 presenta el nivel de desiertos de atención en maternidad para todos los condados en los Estados Unidos, según la información más reciente sobre disponibilidad de hospitales, centros de maternidad, centros de ginecobstetricia y seguros médicos. También incluye nuevas secciones sobre el COVID-19 y el embarazo, la telemedicina e información sobre el papel de las doulas en la atención en maternidad.

Debido al impacto de la COVID-19, los sistemas de salud y los centros hospitalarios de maternidad ubicados tanto en zonas urbanas, como rurales, enfrentan disminuciones sin precedentes en sus finanzas, situación que podría conducir a que sea necesario cerrar más centros de maternidad, lo que solo haría el problema más grande de lo que ya es.

El informe muestra otros hallazgos entre los que se incluyen:

El 54 % de los condados de los Estados Unidos tiene acceso limitado o inexistente a la atención en maternidad. 35 % de esos condados se consideran desiertos.

Más de 2 millones de mujeres en edad fértil viven en uno de los 1.095 condados desiertos de atención en maternidad, sin un hospital con atención en obstetricia (OB), sin centro de maternidad ni centros de ginecobstetricia.

Otras 4,8 millones de mujeres en edad fértil viven en condados con acceso limitado a la atención en maternidad.

Las mujeres de color representan el 35 % de las mujeres en edad fértil en zonas sin acceso o con acceso muy limitado a la atención en maternidad.

Legisladores y defensores deben unirse para hacer frente a las brechas imposibles que las madres enfrentan, a través de una serie de políticas coordinadas que propicien la equidad, el acceso y la prevención, esa es la agenda que March of Dimes ha denominado #BlanketChange; por medio de este hashtag March of Dimes y sus aliados hacen un llamado a los candidatos y oficiales electos para proteger y mejorar la salud materno infantil.

El director científico interino de March of Dimes, Rahul Gupta, dijo: «Este no es un problema rural o urbano, este es un problema de los Estados Unidos. No se puede disociar la salud de las madres y sus bebés, tampoco es posible excluir a las madres y sus bebés de su entorno económico y social, es decir, la comunidad donde viven y los microentornos desde donde se decide sobre nuestros sistemas de salud, vivienda, educación y empleo. En este año de elecciones, March of Dimes hace un llamado a los candidatos y legisladores de todos los niveles; federal, estatal y local, para que tomen acciones y abordan la crisis en salud materno infantil».

En Estados Unidos existen brechas raciales y étnicas importantes en la atención materna, siendo las comunidades de color desproporcionadamente afectadas por la crisis en salud materno infantil. Asegurar que todas las mujeres tengan acceso a la atención materna ayuda a cerrar las brechas y mejorar resultados en maternidad para todos.

Fuente: March of Dimes