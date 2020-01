Marchan en Virginia contra los controles de armas

Miles de activistas a favor de las armas se comenzaron a reunir este lunes en la ciudad estadounidense de Richmond, Virginia, para una manifestación bajo una gran vigilancia y estado de emergencia declarado por las autoridades, que temen hechos de violencia a manos de grupos de extrema derecha.

Vestidos con chaquetas y gorros de caza, los asistentes pasaban por estrictos controles de seguridad, incluida una revisión en busca de armas, antes de entrar en un área cercada de la plaza del Capitolio de Richmond, para el llamado “Día del Lobby”.

Muchos otros se reunieron en las calles que rodean el edificio del Capitolio, algunos con armas de mano o largas, lo que está permitido fuera del área designada de la reunión.

Llevaban banderas de Estados Unidos y del estado de Virginia y una enorme pancarta con la imagen de un rifle de asalto y la leyenda: “Ven y tómalo”.

El mitin fue organizado por la Liga de Defensa de los Ciudadanos de Virginia (VCDL por sus siglas en inglés), que se opone a las leyes de control de armas propuestas por los demócratas que controlan el gobierno de Virginia.

La VCDL ha condenado lo que considera una violación de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “el derecho de las personas a tener y portar armas, no debe infringirse”. Esta enmienda ha sembrado controversia a lo largo de los años y ha sido objeto de diferentes interpretaciones.

La Corte Suprema dictaminó que las personas tienen derecho a tener armas de fuego en sus hogares, pero dejó que los estados determinen cómo se pueden transportar.

El presidente Donald Trump, un importante aliado del lobby a favor de las armas, expresó su apoyo a los manifestantes el lunes en Twitter.

“El Partido Demócrata en Virginia está trabajando arduamente para quitarle sus derechos a la Segunda Enmienda”, dijo. “Esto es solo el comienzo. ¡No dejes que suceda, VOTA REPUBLICANO en 2020!”

The Democrat Party in the Great Commonwealth of Virginia are working hard to take away your 2nd Amendment rights. This is just the beginning. Don’t let it happen, VOTE REPUBLICAN in 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020