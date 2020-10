La venezolana actriz Marjorie De Sousa compartió su acerca detalles de su vida amorosa y como su hijo es su príncipe azul, en el Festival en Casa de People en Español, en donde fue invitada de honor junto Carmen Villalobos y Samadhi Zendejas.

Según dijo De Sousa su principito azul es su hijo: «Yo tengo un principito azul. Estoy disfrutando al máximo el crecimiento de Matías. Me he enfocado mucho en él, en mí, creo que necesitaba ese espacio. Yo creo que cuando Dios te pone a esa persona en el camino, aunque tú digas que no, si esa persona es para ti, ahí va a estar. Creo que también es válido estos procesos de estar solos, de quererte” comentó.

“Si tú no consigues esa estabilidad contigo emocional no vas a poder ofrecer nada bueno a nadie, entonces es mejor estar en calma. Me siento muy bien, me siento preparada, me siento muy agradecida, me siento contenta, pero no me siento desesperada ni tampoco estoy, así como: ‘ay, ya que llegue’. No, estoy muy tranquila, la verdad», agregó la venezolana.

La rubia también compartió sus recuerdos de algunas escenas apasionadas de sus telenovelas y lo difícil que es grabarlas “Creo que las escenas más difíciles nos tocan a las villanas. Yo he tenido la oportunidad gracias a Dios no solo de ser protagonista, sino de ser antagonista» enfatizó Marjorie.

De acuerdo con De Sousa «A veces las villanas no solamente están con uno en la historia, sino que te ponen con varios y es súper rudo. Entonces es dejar esa vergüenza que tienes como Marjorie y permitirle a Kendra o a otra de las villanas que he hecho ser ella»

«Nunca se me olvida una escena que me tocó hacer con el señor Capetillo en Amores verdaderos donde yo tenía que encuerarme encima de un escritorio y hacer un striptease. Yo tenía tanta pena porque era pensar que estaban todos los técnicos viéndome y yo soy super penosa, aunque no lo crean. Decía: ‘¿La nalga como se me verá, no se verá celulitis? ¿Y cómo se verá la panza? ¡Mete la barriga! Era tanto el estrés. La gente piensa que los besos son de verdad», contó la actriz a People en Español.

Marjorie ha lanzado nuevos proyectos también como cantante, uno de los más recientes fue el lanzamiento de su tema “Morenito de mi amor” el cual puedes descargar en todas las plataformas de música.

Con información de People en Español.