Mazda North American Operations (MNAO) lanzó su programa «Héroes de Mazda: honrando el espíritu humano» (Héroes de Mazda) que tiene como objetivo dar reconocimiento a los individuos en todo el país que desinteresadamente se han dedicado a sus comunidades durante todo el año 2020.

Mediante el programa Héroes de Mazda, MNAO seleccionará 50 personas que lo ameriten y le dará a cada héroe una parte especial de su historia entregando un Mazda MX-5 Miata, edición especial de su 100° aniversario.

El presidente de MNAO, Jeff Guyton, señaló: «Este año es el 100° aniversario de Mazda. Esperábamos este momento, pensando que estaría lleno de celebración y apreciación de parte de nuestros seguidores, empleados y socios. Pero debido a los diversos eventos trágicos de 2020, decidimos expresar, de otra forma, la herencia única de nuestra marca, tratando de hacer las cosas mejor».,

«En abril, lanzamos nuestro programa Cuidado Esencial de su Automóvil para regalar cambios de aceite y limpieza de automóviles gratuitos a los trabajadores de la salud a lo largo de los Estados Unidos. Con esta iniciativa escuchamos lo agradecidos que están nuestros concesionarios y empleados de ponerse al servicio de aquellos que desinteresadamente están al servicio de todos, todos los días. Esto nos inspiró a desarrollar el programa Héroes de Mazda,que reconocerá a individuos que apoyan a sus comunidades y comparten sus historias en un momento en que las personas desean inspiración en sus vidas», añadió Guyton.

Entre los héroes que reconocerá Mazda se encuentran profesores que se han esforzado para mejorar la educación a distancia, hasta miembros de la comunidad que abastecen de equipamiento de protección personal para otros, hay incontables ejemplos de personas a lo largo de todo el país que han trabajado más allá para apoyar a otros sin esperar nada a cambio.

Mazda honrará estos importantes actos de bondad, resiliencia y empatía y las historias se pueden enviar desde ahora y hasta el 25 de octubre a www.MazdaUSA.com/mazda-heroes para tener una oportunidad de ser reconocido como uno de los Héroes de Mazda.

Según la marca seleccionarán a cincuenta personas basados en sus actos desinteresados, enfoques creativos y contribuciones a la comunidad que puedan comprobarse. cabe destacar que los premiados se anunciarán a partir del 2 de diciembre.

We’re honoring 50 individuals who have selflessly served their communities with a 100th Anniversary Mazda MX-5. Click here to learn how to nominate and see program rules. #MazdaHeroes

— Mazda USA (@MazdaUSA) October 5, 2020