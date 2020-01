McDonald’s lanzó una nueva aplicación móvil de exploración de carreras llamada Archways to Careers que ayudará a los empleados de sus restaurantes en todo Estados Unidos a maximizar los beneficios de la educación y dar el siguiente paso en su camino profesional, ya sea en McDonald’s o en cualquier otro lugar.

Desarrollado con un socio de larga data, el Council for Adult and Experiential Learning (CAEL), y con el apoyo de InsideTrack, una organización nacional de entrenamiento de éxito, McDonald’s podrá ahora ofrecer a todos los empleados de sus restaurantes una herramienta de asesoramiento profesional en tiempo real que los conecta con asesores profesionales y con credenciales de InsideTrack para apoyarlos, entrenarlos y ayudarlos a trazar un camino para lograr el futuro trabajo o la carrera que desean.

Este esfuerzo se basa en el exitoso programa Archways to Opportunity™ de McDonald’s que permite a los empleados de sus restaurantes aprender el idioma inglés, obtener un diploma de escuela secundaria, beneficiarse de asesores educativos y profesionales y recibir hasta $3,000 de asistencia para la matrícula universitaria por adelantado después de sólo 90 días de empleo.

A través de la aplicación Archways to Careers, disponible para descargar ahora, los empleados de los restaurantes podrán comprender las valiosas habilidades que están desarrollando, reconocer sus fortalezas y encontrar oportunidades de educación y crecimiento a nivel local en una variedad de carreras.

