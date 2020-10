Una mujer residente de la zona de Woodland Hills, en el condado de Los Ángeles, denunció el lunes pasado en su cuenta de Facebook que su boleta electoral no tenía la opción de elegir al próximo presidente de Estados Unidos.

Poco después, las autoridades de la Oficina del Secretario y Registro Civil del Condado de Los Ángeles confirmaron que casi 2 mil 100 personas recibieron su boleta para votar por correo, con dicho error.

“A pesar de que este error afectó a un pequeño número de votantes del condado, nos disculpamos con todos los afectados por este error”, aseguró a Los Ángeles Times Michael Sánchez un vocero de la Oficina del Secretario y Registro Civil.

Las autoridades enviarán las boletas de votación correctas, con la opción del voto presidencial a las más de dos mil personas afectadas.

Ballots are in the mail! 📬🗳️

All registered voters in LA County have been mailed a Vote by Mail ballot to ensure voters have safe and accessible voting options during the pandemic.

Return by mail – no postage required

Return at any Drop Box near you: https://t.co/pcQ68QpcWH pic.twitter.com/rOJE5mCof3

— Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk (@LACountyRRCC) October 5, 2020