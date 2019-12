Mujer fue rescatada luego de cae a un acantilado de 100 metros de alto

Después de 13 horas, una mujer de California fue rescatada de un acantilado al cual cayó.

La mujer cayó a un acantilado de más de 100 pies de altura y un excursionista la escuchó pidiendo ayuda, luego de ello las autoridades buscaron la manera para rescatar a la victima.

Al instante fue posteado un vídeo por la Oficina de Ejecución Especial (SEB) del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, que mostraba a los rescatistas descendiendo de un helicóptero al suelo rocoso de Palos Verdes para llevar a la mujer a un lugar seguro.

VIDEO: Palos Verdes, fall from 100’ cliff. #LASD Air Rescue 5 on scene working with @LACoFDPIO ground crews inserting LASD SEB Tactical Medics to conduct a hoist rescue. Patient was treated and airlifted to trauma center. @lacfd pic.twitter.com/EobIvem3YR

