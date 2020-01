Nadal y Djokovic debutaron con triunfo en la ATP Cup

Dos de las principales estrellas que toman parte en la ATP Cup, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, debutaron con triunfo en el torneo, en una jornada en la que Argentina se impuso con suspenso a Polonia por 2-1.

Nadal, número 1 del mundo, puso en marcha su temporada 2020 con un triunfo sobre el georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-3 y 7-5, que significaba el 2-0 en la eliminatoria, después de que Roberto Bautista hubiese roto las hostilidades con un contundente triunfo por un doble 6-0 ante Aleksandre Metreveli.

The perfect start to the #ATPCup for @RafaelNadal!

🇪🇸 #TeamSpain take a 2-0 lead in #Perth after his 6-3 7-5 win over Basilashvili. pic.twitter.com/L9qpUpP4Nf

