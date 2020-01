Los legisladores demócratas Adam Schiff, Jerry Nadler, Hakeem Jeffries, Zoe Lofgren, Val Demings, Jason Crow y Silvia Garcia harán de “fiscales” en el juicio político contra el presidente, Donald Trump, informó este miércoles la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

The Constitution and our oaths to protect it are at stake. That’s what the Senate must consider. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/G9cnlyA3VV

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 15, 2020