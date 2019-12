¿Navidad Feliz?

Por Samuel Barrios.

Llega la navidad una tradición religiosa con mucha espiritualidad, alegría, regalos y compartimiento, que es aprovechada para estar celebrando en familia y pasarla bien; sin embargo, hay muchos seres queridos de los cuales quisiéramos que estén presentes, pero es imposible, ya que tuvieron que partir aún mejor lugar. Debemos dedicar siempre un tiempo para reunirnos con todas las personas que amamos, y, sobre todo, demostrar ese amor no solo un día sino todos los días, porque el mañana no es seguro, pueda que al final nos arrepintamos de no haberlo hecho y de no haber demostrado ese amor.

A pesar de que la navidad, se dice que es un día para compartir y regalar, alguna vez nos hemos puesto a pensar ¿Qué pasa con las personas que no tienen familia, un hogar, un abrigo, alimentos, o peor aún, no tienen sus padres? Y no me refiero a adultos, si no a niños…

La navidad tiene un significado enorme, y, además, se adhiere al nacimiento del hijo de Dios, en el libro de Lucas 2: 40 de la versión Reina Valera dice: “Y el Niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría; y la gracia de Dios estaba sobre Él”, refiriéndose que Jesús no solo era una persona sabia y espiritual, sino que le encantaba ayudar a las personas: sanaba enfermos, daba aliento al desanimado, ayudaba al que lo necesitaba, en fin, muchas cosas más conforme creció.

Ahora bien, hay muchas personas que no tienen un pan para comer, un traje que vestir, a un padre que abrazar, una casa para resguardarse del frio… Podemos ayudar a estas personas, como regalarles un par de zapatos, un abrigo, alimentos. Lo más importante es que demos con el corazón, porque todo lo bueno que hacemos nos regresará con creces.

Una breve historia real… Una pequeña familia de 4 integrantes. La madre trabajaba y cuidaba de sus 3 hijos: una joven de 14 años (cuidaba a sus hermanos), un niño de 4 y uno de 2 años de edad. Cada vez que llega la navidad todos los niños vecinos desfilaban su ropa nueva, sus zapatos nuevos; pero, los niños de esta familia, a causa de su enorme pobreza, no tenían la misma alegría que sus vecinos, ya que no vestían trajes ni zapatos nuevos, tampoco había una buena cena; por lo que decidían encerrarse en su humilde casa, fingiendo que no había nadie para que no les molestaran ni les hicieran burla. A pesar de su corta la edad, el niño de 4 años preguntaba a su madre, ¿Por qué no podían ser como los demás? ¿Dónde estaba su padre? ¿Por qué no llegaba?, ella con un nudo en la garganta le respondía que por la falta de dinero es que no les podía dar todo lo que merecían, pero que un día iban a tener todo lo que deseaban, por eso, iba a luchar por darles el estudio.

Gracias a una persona con corazón de ángel que los visitó, recibieron la navidad feliz deseada; sin saber la situación de esta familia, esta buena persona les hizo conocer por primera vez la alegría de estrenar ropa y zapatos, sobre todo, sentir en su paladar el sabor de un pavo preparado en la dichosa salsa navideña… Fue su primera navidad feliz.

Para lograr que otros tengan una navidad feliz, podemos empezar ayudando a quien más lo necesita, mostrando el amor del niño Dios; por con siguiente, sentirnos satisfechos al ver la sonrisa de una persona agradecida y con el corazón lleno de alegría por haber mostrado el amor del niño Jesús.

Vivamos una navidad repleta de amor y paz, dedicándole tiempo, esfuerzo, pasión a lo más importante que tenemos en esta vida: la familia.

Feliz navidad y próspero año nuevo.