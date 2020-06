Los gobernadores de New York, New Jersey y Connecticut emitieron un aviso diciendo que los visitantes de los estados de Estados Unidos con tasas de infección aceleradas de COVID19 deberán estar en cuarentena durante 14 días.

I am announcing with @GovMurphy and @GovNedLamont a joint travel advisory. All individuals traveling from states with significant community spread of COVID into NY, NJ, or CT must quarantine for 14 days.

La advertencia, se aplicará a los viajeros de Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Washington, Utah y Texas.

El anuncio llega en el momento en que los números de COVID-19 en Nueva York, que llegó a ser el epicentro de la pandemia mundial, tienden a disminuir, mientras que las tasas de infección se disparan en otros lugares.

La resolución está dirigida a mantener bajas las tasas de infección y de hospitalización en el área de Nueva York, a medida que la región reabre lentamente sus negocios y actividades.

“Podrían literalmente traer la infección con ellos”, dijo Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, sobre los viajeros de fuera del estado. ”No sería malicioso o malévolo, pero aún así sería real”.

El gobernador de Connecticut, Ned Lamont, dijo que su estado informaría a los hoteles y a los establecimientos de alquiler a corto plazo sobre los requisitos de autocuarentena. Deidre Gifford, la jefa de salud pública de Connecticut, dijo que actualizarían conjuntamente la lista de estados afectados por la medida de manera semanal.

Compared to where we were over two months ago, we couldn’t be more proud of the low case numbers you see today—but we have to keep doing everything we’ve been doing to keep them down. Wear a mask, remain socially distant and get tested. Keep it up, Connecticut! pic.twitter.com/oIbbUFrGAs

— Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) June 25, 2020