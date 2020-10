La cantante, Ninel Conde y su novio Larry Ramos se comprometieron en Turquía, así lo informo la revista People en Español.

“Fue el día de mi cumpleaños en Bodrum, Turquía, en el restaurante Zuma. Desde la mañana me dijo que iríamos a cenar al mejor lugar de ahí, que estuviera lista a las nueve de la noche”, relató Conde a People en Español.

Asimismo, Conde comentó “Cenamos y a la hora del postre llevaron todo ese arreglo de detalles, de postres, con los dos letreros, y [Larry] sacó el anillo de su saco”, a lo que la cantante de “Bombón Asesino” dio un rotundo sí.

“Fue de los mejores días de mi vida”, confesó la cantante, quien conoció al empresario en Miami. “Todos los días me demuestra su cariño, me hace sentir especial, me apoya en todo. Me hace saber que me admira”, agregó.

Además, Ninel explicó que Ramos le regalo el viaje a Turquía para celebrar su cumpleaños, sin imaginarse que había otro motivo “»Jamás me imaginé que me pediría que me casara con él y, menos, el día de mi cumpleaños” dijo.

Este sería el tercer matrimonio de la mexicana, quien anteriormente estuvo casada con el actor Ari Telch, quien es el padre de su hija mayor, y posteriormente con el empresario Juan Zepeda.