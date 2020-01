“Los niños están tan conectados que se están perdiendo todo lo que importa”, expresó Joe McCormack, autor del nuevo libro NOISE: Living and Leading When Nobody Can Focus, quiere que los padres dejen de ser espectadores indefensos y comiencen a tomar medidas.

Los niños están constantemente pegados a los dispositivos digitales; jugar videojuegos, publicar en las redes sociales, mirar YouTube, incluso hacer la tarea en línea, todo este tiempo frente a la pantalla incomoda a los padres, mucha evidencia muestra que demasiada tecnología cambia los cerebros de los niños, alimenta la depresión y la ansiedad, impide el desarrollo de habilidades sociales y más.

Estar atado a la tecnología aísla a los niños, los pone en riesgo de acoso cibernético, divide su capacidad de atención y puede afectar su salud mental. Entre 2010 y 2016, el número de adolescentes que experimentaron al menos un episodio depresivo mayor aumentó en un 60%, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Estas son algunas ideas y consejos para padres e hijos:

Establezca límites razonables en la tecnología y cree un momento de tranquilidad en el día, establezca algunas reglas sobre el tiempo frente a la pantalla y otras formas de distracción digital, media hora para usar sus dispositivos después de hacer la tarea todos los días.

Establezca una regla de “mantener los teléfonos fuera del alcance directo”. No es suficiente enseñar a los niños a resistir la tecnología, no permita que los niños mantengan los teléfonos cerca de su cama, ni les dé acceso ilimitado para jugar o navegar en las redes sociales. Puede establecer una regla para que tengan que mantener los teléfonos en un punto central de la casa.

Manténganlos ocupados (pero no demasiado ocupados). Cuando los niños tienen mucho que hacer, simplemente tendrán menos tiempo para gastar en dispositivos, aliéntelos a practicar deportes o participar en otras actividades después de la escuela.

Inculcar habilidades en que los niños necesitan para decir no al ruido, es tentador ceder al ruido en todas sus formas. Es por eso que tanto los padres como los niños deberían practicar decir no a la distracción digital y la sobrecarga de información.

Negarse a ser esclavo de los pitidos, golpes y zumbidos de la tecnología. Cuando escuche una alerta en su teléfono, diga no. Mejor aún, silencia a los creadores de ruido digital cuando intentes concentrarte, durante la cena y otros momentos familiares, etc.

Tómese descansos regulares de tecnología, aún mejor, salga y dé un paseo. Una caminata corta cada día te ayuda a despejar tu mente y procesar lo que está sucediendo en tu vida.

Busque maneras de construir empatía. Los cerebros de los niños son maleables, lo que sea que pasen su tiempo influye en su desarrollo. Esa es una razón más por la que es importante limitar su exposición a la distracción digital y ayudarlos a sintonizar con el mundo y las personas que los rodean.

No se trata de desconectarse de la tecnología, ya que es una herramienta increíblemente valiosa cuando la administramos bien (en lugar de dejar que nos administre). Más bien, se trata de enseñar a los niños a tomar mejores decisiones, a discernir lo que dejan entrar y a hacerse cargo de su tiempo y atención. Se trata de darles una habilidad para la vida que les sirva bien como adultos.