El tenista Novak Djokovic se llevo la victoria en la final del Abierto de Australia, derrotando al austriaco Dominic Thiem, en cuatro horas de batalla. De esta manera vuelve a ser el número 1 del mundo, reemplazando en la cima al tenista español Rafael Nadal.

Con ese triunfo Djokovic logró su octava corona en Melbourne Park, su 78° título profesional en la ATP y 17° Grand Slam.

“Me gustaría comenzar felicitando a Dominic por su increíble torneo. No iba a ser esta noche, pero fue un partido difícil y estuviste muy cerca de ganarlo. Definitivamente tienes mucho más tiempo en tu carrera, estoy seguro de que obtendrás uno de los trofeos de Gram Slam… ¡Más, más de uno!”, inició su discurso el serbio.

