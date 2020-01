Nueve personas han fallecido en el accidente aéreo que tuvo lugar en la ciudad californiana de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, el suceso ha conmovido al mundo por la muerte de la legendaria estrella de baloncesto Kobe Bryant, de 41 años, y su hija de 13 años, Gianna.

In closing, 9 lives were lost today in this tragedy, I want to reiterate my heartfelt condolences to all of their family and friends. I am a father, a brother and son…I cannot imagine their pain and ask all of us to keep them in your prayers.

— Alex Villanueva (@LACoSheriff) January 27, 2020