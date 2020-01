Nuevo Boeing 777X despegó por primera vez con éxito en EUA

El avión bimotor más grande del mundo, el Boeing 777X, despegó con éxito por primera vez del aeródromo de Paine Field, en Everett, en el noroeste de Estados Unidos, después de largos meses de retraso y clima irregular en los últimos días.

Congratulations to our customers and #777X team on today’s safe and successful flight, the first of many for the 777X as we continue our rigorous test program.

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) January 25, 2020