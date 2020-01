Nuevo sismo en Puerto Rico de 6.4 deja un fallecido y a la isla sin energía

Un fuerte sismo se registró hoy muy temprano en la costa sur de Puerto Rico, anunció el instituto geológico de Estados Unidos (USGS), continuando con el enjambre sísmico que mantiene en vilo a la población.

A magnitude 6.4 earthquake struck Puerto Rico on January 7, 2020, at 4:24 am local time. Over the past several weeks, hundreds of small earthquakes have occurred in this same region. For more info, read the Top Story at https://t.co/zk7SklPMYY pic.twitter.com/CXmtIywfSt

