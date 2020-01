Ofrecen una recompensa de $80 millones por la cabeza de Donald Trump

Un organizador de la procesión fúnebre para el general Qassem Soleimani, hizo la recolección para ofrecer 80 millones de recompensa por la cabeza del Donald Trump, en Irán.

Según un reportero de un medio internacional, el organizador fúnebre del general Soleimani pidió a los iraníes, durante la procesión en Mashad, donar un dólar cada uno para un total de $80 millones puesto en recompensa por la cabeza del mandatario estadounidense.

“Cualquiera que nos traiga la cabeza de ese lunático de cabello amarillo le daremos 80 millones de dólares de parte de la gran nación iraní. Canten si están de acuerdo”, expresó el organizador.

El General iraní Qassem Soleimani, perdió la vida la noche de este 2 de enero, cuando salía del aeropuerto de Bagdad junto a otros comandantes de alto rango de la milicia Kataib Hezzbolá, durante un ataque bajo la dirección del presidente Donald Trump.

At Solemani’s funeral procession in Mashad one of the organisers called on all Iranian to donate $1 each in order to gather an $80million bounty on President Trumps head. pic.twitter.com/Qb7AAfAiww

— Ali Arouzi (@aliarouzi) January 5, 2020