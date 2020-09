El muñeco de nieve, Olaf de la película Frozen será el protagonista del nuevo corto, basado en la saga de clásicos de Disney, este llevará el nombre de, ‘Érase una vez un muñeco de nieve’ y será transmitido el próximo 23 de octubre en Disney Plus.

It all started with a little magic. ❄ Once Upon a Snowman, an Original Short, is streaming October 23 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/ZirntwXd7O

— Disney (@Disney) September 9, 2020