Pentágono confirma caía de avión militar en Afganistán pero niega que fuera debido a “fuego enemigo”

El Pentágono confirmó la caída de un avión militar en Afganistán y negó la existencia de indicios que avalen su derribo por los talibanes, quienes afirman que el aparato fue “abatido tácticamente”.

A U.S. Bombardier E-11A crashed today in Ghazni province, Afghanistan. While the cause of crash is under investigation, there are no indications the crash was caused by enemy fire. We will provide additional information as it becomes available.

— USFOR-A Spokesman Col Sonny Leggett (@USFOR_A) January 27, 2020