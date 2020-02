Autoridades del partido demócrata anunciaron los primeros resultados del caucus de Iowa, luego del caos y demoras producto de problemas técnicos que impidieron hacerlo el lunes, con el 71 por ciento de los precintos escrutados, el ex alcalde de la ciudad de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, se impone con 418,722 SDE, es decir el 26.8%, lo sigue de cerca el senador de Vermont, Bernie Sanders, con el 25.2% es decir 393,521 SDE.

The Iowa Democratic Party is the only source for caucus results. Visit https://t.co/m4fCWbdCGk to view the caucus results! #IACaucus #IowaCaucuses https://t.co/Z7a4VffMf2

— Iowa Democrats (@iowademocrats) February 4, 2020