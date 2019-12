¿Cambiar nuestra mentalidad nos asegura el éxito?

En una investigación se determinaron muchos resultados sobre que el lograr éxito o luchar, depende de muchos factores, son hábitos que contribuyen en medida a determinar buenos resultados y ayuda a romper los malos hábitos, ya que cultivar los buenos puede ser difícil, y la fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente, dice Ngan Nguyen, un entrenador de liderazgo y autor de Self-Defined Success: You You Have Have Everything It Takes.

“No puedes crear la vida que deseas a menos que reemplaces los malos hábitos, y eso sucede desarrollando una nueva mentalidad, estos son nuevos procesos de pensamiento que están vinculados a su nueva claridad de visión para su vida”, dice Nguyen.

Es por eso que Ngan Nguyen, escribió los siguientes consejos para transformar los malos hábitos en buenos, de igual manera poder ser personas de éxito.