El polvo del Sahara ya se encuentra presente en buena parte de El Salvador, informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), quien se encuentra monitoreando su trayectoria.

A magnificent view of a dust plume from @NOAA's #GOESEast, from June 23. Known as the #SaharanAirLayer, this particular plume has reportedly spread over the Caribbean, reducing visibility in some areas to five miles. See our world: https://t.co/ZcDtqO5ZoH pic.twitter.com/7jHIIJTm88

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 24, 2020