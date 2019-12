Presidente de Irán condenó la retirada “irracional” de EUA del acuerdo nuclear

El presidente iraní Hassan Rouhani, condenó el viernes durante su reunión con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, en Tokio la retirada “irracional” de Estados Unidos del acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán.

“Condeno firmemente a Estados Unidos por haberse retirado unilateral e irracionalmente” en mayo de 2018 del acuerdo de Viena de 2015, declaró Rohani. “Espero que Japón y otros países hagan esfuerzos para mantener este acuerdo”, agregó.

Muslims are all from one family and they should feel responsible for each other. The cooperation of Islamic countries is essential in resisting the pressure of the great powers.#KLSummit2019@ChedetOfficial pic.twitter.com/QqN1V6GGSv

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) December 18, 2019