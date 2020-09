Por: Dr. Rodrigo Montufar

Ayudemos a los pacientes con alzheimer, ayudemos a sus familias y prevengamos esta devastadora enfermedad. No podemos quedarnos sin hacer nada.

En CNN en español se transmitió hace algunos años un extenso e interesante reportaje sobre el alzheimer, que incluyó una entrevista con el Dr. Francisco Lopera, de la Universidad de Antioquía (Colombia). Parece ser, según ese reportaje, que en Colombia tal enfermedad produce estragos en muchas familias, ya que puede ser hereditaria, y por lo mismo se han dado muchos casos de alzheimer precoz, por lo que se investiga quiénes son portadores de este gen.

El Alzheimer consiste en la mutación o degeneración de las células nerviosas (neuronas), causada por una proteína tau que destruye las sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas. Puede variar de un paciente a otro la forma y la rapidez con que la proteína va matando las células, pero en la mayoría de casos este proceso es acelerado y los científicos investigan cómo detener los efectos degenerativos o al menos retrasarlos. Los síntomas que produce en el paciente se van evidenciando a medida que las neuronas van muriendo.

Se calcula que en el mundo hay unos cuarenta millones de pacientes con alzheimer y se hace el tenebroso pronóstico que en quince años dicho número podría duplicarse, ya que en los últimos años la enfermedad se ha expandido a un ritmo acelerado y la proteína destructora va actuando más rápidamente.

Es muy importante observar los síntomas del alzheimer: pérdida progresiva de la memoria y de las principales facultades cognitivas, volitivas y físicas; mirada vaga, palidez, descuido personal, desorientación, se pierde el gobierno de la boca y del habla y en muchos casos los demás impulsos motrices.

Esta terrible enfermedad es incurable, devastadora y posiblemente hereditaria. Cuando se observen los síntomas en un familiar es muy importante prepararse porque comenzará un tiempo de sufrimiento para el paciente y de gran sacrificio para la familia. Mientras el paciente todavía tenga lucidez es vital arreglar los asuntos legales, puesto que una vez perdidas las facultades mentales cualquier trámite se tendrá que hacer por medio de un proceso judicial.

Es fundamental construir el historial del paciente, examinar su cerebro y acceder al tratamiento que los médicos aconsejen. De hecho, sería conveniente que todas las personas que a cierta edad (digamos después de los cincuenta años) manifiesten ciertos síntomas, se hagan los exámenes correspondientes para determinar si hay evidencias de la presencia del mal de alzheimer.

Conviene compartir las historias de los pacientes que padecen de esta enfermedad con la comunidad científica para contribuir en las investigaciones que puedan conducir a su curación, a su prevención o al menos a la reducción de los daños que produce.

Los pacientes que todavía están conscientes deben ofrecer su cuerpo para estudios científicos, todo lo cual podría contribuir a su propio mejoramiento y a las investigaciones. Por lo que respecta a las familias, deben de tomar decisiones racionales, tanto en bien del paciente como de ellas mismas. Un enfermo de esta cruel enfermedad no puede estar solo ni desatendido, por lo que, si la familia carece de las posibilidades de cuidar al paciente, debe considerarse la posibilidad de internarlo en un establecimiento especializado porque estará expuesto permanentemente a toda clase de peligros.

Otro aspecto que es oportuno mencionar es el relativo a la conducta del enfermo y el trato que suele darle a quienes lo rodean. Hay que tomar en cuenta que la lesión cerebral que el mal de alzheimer produce comprende también las neuronas afectivas, por lo que el enfermo desconoce a sus seres queridos y mentalmente ya no siente ningún afecto por ellos porque sus células afectivas están muertas. Esto es muy importante entenderlo y comprender que el paciente puede decir cualquier cosa, incluso palabras ofensivas, o tener impulsos violentos, pero no es que tenga esa clase de sentimientos, sino que sencillamente no sabe lo que dice ni lo que hace, es una persona con la mente atrofiada. Por eso cuando no se conocía esta enfermedad se le llamaba simplemente demencia senil. En cambio, puede ser que las neuronas asociadas a la desconfianza estén intactas, entonces el enfermo siente desconfianza por quienes lo rodean, aun cuando sean sus familiares cercanos. Como decíamos, es muy importante que las familias comprendan este aspecto y comprendan al paciente; eso les ayudará, además, a ignorar las expresiones o gestos de su ser querido que padezca esta cruel enfermedad. En Guatemala hay una organización no lucrativa dedicada a los pacientes con alzheimer cuyo lema es conmovedor: “si te olvido, no me olvides”.

Es oportuno señalar que al lado de las muchas cosas buenas que tiene occidente, ostenta también el desamor por los ancianos. A diferencia de Asia y de otras culturas en las cuales se venera a los abuelos. Ojalá América Latina mantenga el espíritu de unión familiar, el recuerdo y el afecto permanente a nuestros abuelos y no enviarlos fríamente a los asilos que puede ser un acto de crueldad.

Las autoridades de salud de nuestros países deben implementar programas de atención y capacitación a las familias de los pacientes con alzheimer, tanto para bien de los pacientes como para la de ellos.

Recientemente se han inventado zapatos especiales para los pacientes con alzheimer, que tienen un dispositivo que avisa dónde están, porque en muchos casos ellos se salen de su casa y se pierden al desubicarse, ocasionando la angustia de los suyos. Y además se les coloca un gafete con sus datos para que la gente sepa que es una persona vulnerable y pueda avisar a quienes los cuidan.

La lucha contra el mal de alzheimer, así como contra el Cáncer, el Parkinson, la Diabetes y otras, es básicamente científica, pero la humanidad debe unirse y aportar todo lo que pueda. Hoy en día la pandemia del coronavirus ha opacado la lucha contra otras enfermedades crónicas graves, pero eso no significa que la amenaza de esas otras patologías haya desaparecido, todo lo contrario. En esta lucha los científicos hacen su parte, pero la otra parte la hacen los propios enfermos y sus familias. Como toda lucha, se ganará cuando se le pierda el miedo a la enfermedad.