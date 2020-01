Primer Tráiler de “The Call Of The Wild”

Se ha lanzado el primer tráiler y póster de The Call Of The Wild, película de 20th Century Fox, la cual es, una adaptación del querido clásico literario que lleva a la pantalla grande con gran emoción la historia de Buck, un perro con un gran corazón cuya apacible vida doméstica se ve trastocada cuando de repente se ve desplazado de su hogar en California para trasladarse a las exóticas tierras salvajes del Yukón de Alaska durante la fiebre del oro de la década de 1890.

Esta legendaria aventura, es la película que le permitirá al público ser parte de una experiencia cinematográfica única en la vida. THE CALL OF THE WILD se estrenará en los cines de EE.UU. el 21 de febrero de 2020. La película está protagonizada por Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan, Bradley Whitford y Colin Woodell.

Como una mezcla de película con actores reales y animación, The Call Of The Wild emplea efectos visuales y tecnología de animación de última generación para crear a los animales del film como personajes totalmente fotorrealistas y con auténticas emociones.

• Dirigida por Chris Sanders a partir de un guión de Michael Green y basada en la novela de Jack London.

• Producida por Erwin Stoff, mientras que Diana Pokorny estuvo a cargo de la producción ejecutiva y Ryan Stafford fue coproductor y productor de efectos visuales.

