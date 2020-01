Queen participará en Fight Fire Australia

La banda británica de rock Queen, con Adam Lambert como vocalista, actuará en el concierto que se llevará a cabo el 16 de febrero próximo en Sídney para recaudar fondos para mitigar los daños ocasionados por los incendios en Australia.

Queen + Adam Lambert tomarán un descanso de su “The Rhapsody Tour” de Australia para presentarse por segunda ocasión en el escenario del estadio Anz, informó la agrupación británica en su página web.

La actriz y comediante Celeste Barber será la anfitriona del “show” de más de nueve horas, en el que también participará la cantante y compositora canadiense Kd Lang, quien interpretará dos canciones, incluida Hallelujah, el clásico de Leonard Cohen.

Así como Alice Cooper, miembro del Salón de la Fama del Rock’n’ Roll, Amy Shark, Baker Boy, Conrad Sewell, Daryl Braithwaite, Delta Goodrem, Grinspoon, Guy Sebastian, Hilltop Hoods, Icehouse, Illy, Jessica Mauboy, John Farnham, Lee Kernaghan, Olivia Newton-John, Peking Duk, Pete Murray, Tina Arena y William Barton.

Los fans también pueden hacer donativos a través de la página www.firefightaustralia.com y seguir el concierto a través de las redes sociales de Fight Fire Australia.

