Después de protagonizar su primer entrenamiento al mando del Barcelona, el nuevo técnico del equipo Quique Setién se presentó formalmente ante la prensa en un acto público junto al presidente de la institución Josep María Bartomeu.

En dicho encuentro, el español de 61 años estampó la firma en su contrato que lo une con el club hasta el 30 de junio del 2022.

Posteriormente, ambos protagonistas, acompañados de Eric Abidal (Director Deportivo) se trasladaron al Auditori 1899 para comenzar con una rueda de prensa.

New manager @QSetien talks about his first vibes with the players. pic.twitter.com/NPEdj8NKns

