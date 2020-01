La actriz Evan Rachel Wood fue blanco de críticas por llamar a Kobe Bryant “violador” pocas horas después de su muerte, y fue acusada de llevar el movimiento #MeToo demasiado lejos.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 26, 2020