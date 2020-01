“Refugiados” es la primera coproducción de BBC en España

La primera serie española llega todos los lunes a Atreseries Internacional, a partir del 20 de enero del 2020, coproducida con la BBC. Se trata de un thriller dramático de premisa futurista, donde el entorno natural tiene gran importancia.

Grabada en la sierra madrileña, dirigida por David Pinillos y Elías León, con producción ejecutiva de Ramón Campos, Teresa Fernández Valdés y Nacho Manubens, y de los creadores de “Velvet” y “Bajo sospecha”, esta serie descubre el misterio que rodea a una familia normal, que al mismo tiempo la inquieta una visita que les cambiará la vida. Y es que la humanidad está sufriendo el mayor éxodo de su historia: 3.000 millones de personas del futuro han viajado al presente huyendo de un inminente desastre global. Y todos los refugiados deben cumplir dos reglas, no pueden hablar sobre el futuro ni relacionarse con sus familias.

Los ‘Refugiados’ viajarán desde el futuro al prime time de Atreseries Internacional con un reparto muy internacional, encabezado por la actriz británica de origen español Natalia Tena (Juego de Tronos, Black Mirror y Harry Potter), David Leon (RocknRolla, Vera) y Will Keen (Holby City, The Bill, The Impressionists, The Wire, Casualty 1907, Elisabeth), además de Brendan Price (Los Sin Nombre), Gillian Apter (Celia), y Charlotte Vega (El secreto de Puente Viejo).