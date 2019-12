Refugios en Los Ángeles permanecerán abiertos hasta enero

Debido al clima húmedo y frío, los refugios de invierno para desamparados en el sur de California permanecerán abiertos las 24 horas del día.

Según la Autoridad de servicios para personas sin hogar de LA, informó que varios refugios en los valles de Antelope y San Gabriel y el centro de Los Ángeles, permanecerán abiertos hasta el dos de enero, debido a las fuertes condiciones climáticas.

You can also access our Spanish flyer (that includes locations and pick-up spots) here: https://t.co/aD9Fkx85vd. https://t.co/yLPt337uoV

