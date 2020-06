La relación entre Justin Bieber y Hailey Baldwin ha estado envuelta en numerosos escándalos y rumores en los que se destacan que la pareja podría separarse.

A pesar de esos chismes, el cantante y la modelo han declarado en repetidas ocasiones que son muy felices juntos y que ambos se han apoyado para poder convertirse en mejores personas.

Sin embargo, la actual cuarentena ha provocado que vuelvan a surgir varios rumores entorno a que el matrimonio no marcha tan bien como ellos aseguran y que, incluso, la pareja está atravesando por una nueva crisis.

¿Y no se trata de una fuerte discusión en público, como la vez en que el intérprete de What do you mean? le cerró la puerta en la cara a Hailey apachurrándole el pie, sino de un desacuerdo que ambos tienen con respecto a su futuro familiar.

De acuerdo con varios medios estadounidenses, uno de los más grandes deseos del cantante canadiense es convertirse en papá y no puede esperar más para tener hijos con Hailey .

Sin embargo, parece que la modelo estadounidense prefiere esperar un poco más para poder enfocarse en su carrera profesional y esto ha comenzado a desatar desacuerdos entre ellos.

“Justin tiene en la mira una mansión en Brentwood porque cree que sería el hogar perfecto para criar niños. Es así como Justin espera convencer a Hailey para que se anime a quedar embarazada”, aseguró una fuente cercana a la pareja a la revista Star .

Hasta ahora, ni Justin o Hailey han aclarado o desmentido estos rumores, pues se han enfocado en compartir con sus fans muchos momentos especiales que han vivido durante el confinamiento y que aseguran han fortalecido su relación.

La pareja ha compartido en sus respectivas cuenta de Instagram varias actividades que han hecho justos, desde cocinar juntos hasta hablar sobre salud mental y bailar de manera muy romántica en el video Stuck with U, tema que interpreta el astro juvenil a dueto con Ariana Grande .