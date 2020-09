La National Kidney Foundation (Fundación Nacional del Riñón, NKF) unió fuerzas con el U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, HHS), la American Society of Nephrology (Sociedad Estadounidense de Nefrología, ASN) y el actor, activista y emprendedor Wilmer Valderrama para llegar a uno de cada tres adultos estadounidenses en riesgo de padecer enfermedad renal. «¿Formas parte del 33%?» («Are You the 33%?») es una campaña nacional de concientización pública que se lanza hoy, en coincidencia con el Mes de la Herencia Hispana. La campaña, que se lanzó originalmente en marzo de 2020, fue suspendida por la pandemia y se llevará a cabo hasta marzo de 2021.

Una campaña de redes sociales que invita a la reflexión y un anuncio de servicio público (PSA), la campaña, disponible en inglés y español, se centra en el 33% de los adultos de los Estados Unidos que están en riesgo de desarrollar una peligrosa y amenazadora enfermedad renal. Los factores de riesgo incluyen la diabetes, cardiopatías, hipertensión, obesidad y antecedentes familiares de enfermedad renal. Los afroamericanos y los hispanos o latinos tienen también mayor riesgo de contraer la enfermedad renal.

«La próxima vez que estés en un embotellamiento de tránsito con un taxi a tu izquierda, un camión de helados a la derecha y una mamá manejando un minivan al frente, mira a tu alrededor. Uno de cada tres, es decir, el 33% de los conductores, están en riesgo de padecer la enfermedad renal», dice Kevin Longino, director ejecutivo de la NKF y paciente con trasplante renal.

«Creemos que es esencial llegar a los más de 80 millones de adultos estadounidenses que están en riesgo de padecer la enfermedad renal, en especial, a las comunidades de color que están en mayor riesgo. Enfrentar las desigualdades de salud que existen en estas comunidades es un aspecto crucial de la campaña y de nuestro trabajo en general para ayudar a las personas afectadas por la enfermedad renal».

Las personas pertenecientes a determinados grupos raciales y étnicos tienen más probabilidades de desarrollar la enfermedad renal que otras. Los negros o afroamericanos constituyen el 13% de la población de los Estados Unidos, pero representan el 32% de los que padecen insuficiencia renal. Los hispanos o latinos tienen 1.3 veces más probabilidades que los que no son hispanos/ latinos de desarrollar una insuficiencia renal. Las dos causas principales de enfermedad renal son la diabetes y la hipertensión, que son más prevalentes en estas comunidades.

La enfermedad renal también coloca en mayor riesgo de sufrir complicaciones peligrosas del covid-19. De acuerdo con los Centers for Medicare and Medicaid Services (Centros para Servicios de Medicare y Medicaid, CMS), las personas con insuficiencia renal tuvieron la más alta tasa de hospitalización por covid-19 entre todos los beneficiarios de Medicare. Los negros o afroamericanos y los hispanos o latinos están en mayor riesgo de contraer tanto la enfermedad renal como covid-19. Los recursos creativos de la campaña fueron modificados para reconocer la importancia del distanciamiento social para ayudar a prevenir la propagación del covid-19. Los elementos visuales anteriores incluían estadios llenos de gente. Los nuevos recursos visuales incluyen una reunión por Zoom, una escena de tránsito, un carril para bicicletas con distanciamiento social y un estacionamiento de un autocine socialmente distanciado.

«Más del 90% de los 37 millones de estadounidenses y 850 millones de personas en todo el mundo afectadas por la enfermedad renal ni siquiera tienen conciencia de estar enfermas», dice el Dr. Anupam Agarwal, FASN, presidente de la ASN. «Esta epidemia silenciosa suele atacar sin síntomas. Millones de personas ignoran que tienen la enfermedad renal hasta que sus riñones dejan de funcionar y ya es demasiado tarde».

Esta campaña se propone cambiar eso. La campaña «¿Formas parte del 33%?» insta a todos los adultos a aprender más completando un sencillo cuestionario en línea de un minuto en MinuteForYourKidneys.org. El micrositio y los recursos creativos de la campaña están disponibles tanto en inglés como en español en MinuteForYourKidneys.org.