Repensar el sueño americano: 5 consejos para vivir una vida más simple

Escucha este artículo Escucha este artículo

Los millennials han sido acuñados “la generación del agotamiento”. Los observadores de la cultura atribuyen el agotamiento a las presiones laborales, sociales, financieras y tecnológicas que pueden dejar a un adulto joven abrumado y sus mecanismos de afrontamiento agotados.



Con tanta vida aún por vivir, ¿qué pueden hacer los millennials para revertir o evitar el agotamiento? Además, ¿cómo pueden las generaciones posteriores manejar las presiones que consumen a los millennials? El gurú de la vida simple y la autoayuda Gary Collins dice que todo se reduce a simplificar sus vidas.



“Burnout es un hecho innegable entre muchos millennials”, dice Collins, autor de The Simple Life Guide to Decluttering Your Life. “Sienten los efectos de una vida complicada. Hoy no es ningún secreto que estamos siendo bombardeados por factores estresantes externos que no son familiares para las generaciones anteriores de humanos, y estamos luchando para lidiar con ellos.



“La limpieza es un concepto popular hoy en día en términos de organizar su armario, garaje, etc., pero también es una mentalidad efectiva para simplificar su vida. Se trata de eliminar los estresores internos y externos innecesarios para vivir la vida que deseas “.



Collins ofrece cinco principios para ordenar tu vida, o vivir una vida simple desde el comienzo de la edad adulta:



El conocimiento es poder. La gente tiende a la solución rápida en el mundo actual de rápido movimiento, pero Collins dice que lleva tiempo adquirir la información correcta y profunda que ayuda a alguien a realizar cambios positivos y duraderos. “Los nuevos hábitos son más efectivos cuando sabes por qué los estás haciendo”, dice Collins. “De lo contrario, es probable que se deje llevar por el próximo producto de moda que promueve la vida fácil pero que no funciona a largo plazo”.



Evita los extremos. Las personas pueden sentirse atraídas por vender parcelas como, por ejemplo, “Hacer millones en solo unas pocas horas a la semana”, pero las afirmaciones extremas rara vez funcionan. “Un enfoque lento y constante con un plan bien pensado que se sigue día tras día ofrece un verdadero cambio para lo positivo”, dice Collins.



Mantenlo simple. “Como cultura”, dice Collins, “hemos convertido el concepto de vivir una vida sana y feliz en una selección confusa y abrumadora de productos y trucos. Pero menos es más. Nos encanta pensar demasiado y hacer que vivir la vida que queremos sea mucho más complicado de lo que debe ser. Una vez que eliminas el ruido y el desorden, todo se enfoca “.



Algo es mejor que nada. Si bien la revisión de un estilo de vida completo puede parecer desalentador, pequeños cambios y opciones pueden sumar. Algunos ejemplos son analizar los hábitos de gasto cuando hay poco dinero cada mes, o desarrollar habilidades para encontrar un trabajo que le guste en lugar de quedarse en un trabajo que no le gusta. “Cuando se trata de no hacer nada versus hacer al menos algo, algo siempre es la elección correcta”, dice Collins. “Piense en ello como dejar caer un dólar en una alcancía cada hora del día durante años y años. Eventualmente, tendrás un buen nido “.



Toma medidas todos los días. “Estados Unidos está lleno de personas que quieren vivir una vida mejor y más satisfactoria”, dice Collins, “pero en realidad muy pocos toman medidas para lograrlo”. Las personas felices y exitosas toman medidas, hoy y todos los días. Tal vez eso signifique levantarse más temprano para ir al gimnasio, escribir la novela de la que ha hablado durante los últimos 10 años o vender ese auto deportivo que no puede pagar y obtener algo más práctico “.



“Debe arraigar y practicar hábitos positivos para lograr resultados positivos”, dice Collins. “La vida se pone difícil, y tomar mejores decisiones a veces es inconveniente, pero las elecciones de hoy están bajo su control. Una vez que es un hábito, se vuelve más fácil “.

Compartir esta nota